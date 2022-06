satna: बैकफुट पर कांग्रेस, बगावत के डर से रोकी पार्षदों की टिकट

आज जारी हो सकती है सूची, एक और बगावत की आशंका

सतना। महापौर टिकट घोषित करने के साथ ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही कांग्रेस को अब बगावत से जूझना पड़ रहा है। विगत दिवस जिस तरीके से कांग्रेस से एक पुराने कांग्रेसी परिवार के सदस्य सईद अहमद ने किनारा किया और महापौर के दावेदार रहे गेंदलाल पटेल ने भी बसपा की सदस्यता ली, इससे कांग्रेस की पेशानी पर बल पड़ गये हैं। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को अब पार्षद पद की टिकट को लेकर भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्षद टिकट घोषणा को लेकर बैक फुट पर नजर आ रही है। माना जा रहा था कि कांग्रेस गुरुवार को टिकट घोषित कर सकती है लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्षदों की सूची को रोक दिया है। अब शुक्रवार को इसे घोषित करने की बात की जा रही है।

satna: Congress on the backfoot, tickets stopped for fear of rebellion