satna: हॉस्टल से आधी रात को चार बच्चे लापता, मचा हड़कम्प

देर रात रेलवे स्टेशन के कैमरे में कैद हुए बच्चे

दिल्ली जाने की कई दिनों से बना रहे थे प्लानिंग

सतना। शहर के जवाहर नगर स्थित आवासीय बालक छात्रावास से चार बच्चों के लापता होने के बाद हड़कम्प मच गया है। आनन फानन में शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच कर लापता छात्रों के सहपाठियों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने में लगे हैं उधर सूचना पर पुलिस ने भी बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। लापता सभी बच्चों की उम्र 13 से 14 साल की बताई जा रही है और ये सभी आठवीं कक्षा के छात्र हैं। इन्हें रात 1.58 बजे रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में देखा गया है।

satna: four children missing from hostel at midnight, create a stir