satna: इधर युकां की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उधर दो खेमों में बंट गई युवा कांग्रेस

जिलाध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज एक धड़े ने बनाई कार्यक्रम से दूरी

बैठक स्थल में सतना विधायक की फोटो नहीं लगाने को लेकर भी चर्चा

सतना। जिले में कांग्रेस की अंतर्कलह का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है कि अब युवक कांग्रेस की खेमेबाजी भी खुल कर सामने आ गई। बुधवार को युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं म.प्र. प्रभारी पराग शर्मा की मौजूदगी के दौरान ही गुटबाजी न केवल सामने आई बल्कि एक धड़े ने जिलाध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज होकर दूरी बना ली। यह सब तब हुआ जब राष्ट्रीय सचिव युवक कांग्रेस के "बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो" अभियान एवं आने वाले दिनों में म.प्र. में "भारत जोड़ो यात्रा" लेकर बैठक ले रही थीं। इसके बाद कांग्रेस कार्यालय से पन्नीलाल चौक तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में भी युकां की टूटन स्पष्ट नजर आई। उधर बैठक के दौरान लगाए गए बैनर में सतना विधायक की फोटो नहीं लगाये जाने को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म रहा। स्वागत के बाद मांगा अलग समययुकां राष्ट्रीय सचिव पराग शर्मा जब कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं तो यहां सभी युकां पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद असंतुष्ट धड़े ने राष्ट्रीय सचिव से अपनी बात रखी और कहा कि वे इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। यहां रहे तो विवाद की स्थितियां बनेंगी। साथ ही पूरे असंतुष्ट खेमे के सर्किट हाउस में इंतजार करने की जानकारी देते हुए बैठक से बाहर निकल गए। इसमें ज्यादातर निर्वाचित पदाधिकारी शामिल रहे।

Here IYC bharat Jodo Yatra, there the Youth Congress divided into two camps