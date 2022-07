satna: होटल पार्क की तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिरी, चार घायल, दो गंभीर

होटल प्रबंधन की लापरवाही से हुआ हादसा, एफआईआर दर्ज

चमड़िया दंपति को आई गंभीर चोट, मामले की जांच शुरू

Published: July 14, 2022 11:56:38 am

सतना। बस स्टैंड के पास रीवा रोड स्थित पार्क होटल की तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिरने से चार लोग घायल हो गए। इनमें से दो की हालत गंभीर है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रथम दृष्टया यह हादसा होटल प्रबंधन की लापरवाही के कारण होना पाया जा रहा है। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है।

