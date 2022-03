maihar : दामोदर रोपवे को 56 दिन के नुकसान की भरपाई के लिए 9 माह का एक्सटेंशन !

अकेले मैहर नवरात्रि मेले में समिति को लगेगा लाखों का घाटा

शारदा मंदिर समिति का भारी नुकसान करते हुए ठेका कंपनी को पहुंचाया लाभ

सतना. मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर बड़े गड़बड़झाले को लेकर विवादों में घिर गई है। कोरोना काल में 56 दिन तक यात्रियों का आवागमन बंद रहने के एवज में रोप-वे प्रबंधन को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई समिति ने अपना नुकसान करके की है। रोपवे प्रबंधन को 56 दिनों के नुकसान के एवज में 9 माह का एक्सटेंशन (समय वृद्धि) दे दिया गया है। वह भी उस स्थिति में जब रोप-वे प्रबंधन का एग्रीमेंट समाप्त होना था और इसके बाद समिति को होने वाले लाभ का 30 फीसदी हिस्सा बढ़कर 70 फीसदी होने वाला था। लेकिन इस समय वृद्धि से अब वापस रोप-वे प्रबंधन को 70 फीसदी और समिति को 30 फीसदी ही लाभ मिलेगा।

maihar : 9 months extension to compensate for the damage of 56 days to Damodar Ropeway