Satna: पीएम यात्रा से पहले जम्मू की आतंकी मुठभेड़ में मैहर का लाल शंकर शहीद

सतना Published: April 22, 2022 12:25:42 pm

सतना. जम्मू कश्मीर के भठिंडी इलाके के सुंजवान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सीधी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के दो आतंकवादी मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान मैहर के नौगवां निवासी सीआईएसफ के एएसआई शंकर प्रसाद पटेल वीरगति को प्राप्त हुए। ग्रेनेड हमले में उनकी शहादत हुई है। इस दौरान 6 जवान हेड कांस्टेबल बलराज सिंह, एसपीओ साहिल शर्मा, हेड कांस्टेबल प्रमोद पात्रा, कांस्टेबल आमिर सोरन, कांस्टेबल बिट्टल और हेड कांस्टेबल एसके बालियान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खुफिया सूचना के बाद हुई कार्रवाई जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर हाई अलर्ट है। सभी खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय है। इस दौरान खुफिया सूत्रों को सूचना मिली की सुंजवान इलाके में एक घर में दो से तीन आतंकवादियों के छिपे हुए हैं। यह सूचना ऑपरेशन ग्रुप को दी गई। इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल आपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों नें रात को ही मौके पर पहुंच कर मोर्चा संभाल लिया। इसके साथ ही इलाके की इंटरनेट सेवा बंद करते हुए सुंजवान सैन्य स्टेशन के पास जलालाबाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। तड़के करीब 3.45 बजे एक घर के अंदर छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर फायर खोल दिया। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।

काफिले पर हुए हमले में हुई शहादत आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर सुरक्षा बलों का मूवमेंट तेज कर दिया गया। जम्मू के चड्ढा कैंप के पास सुबह करीब पौने चार बजे सीआईएसएफ के 15 जवानों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया। जवानों ने भी आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की इस दौरान CISF के एएसआई शंकर प्रसाद पटेल की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए है। ये जवान सुंजवान में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे।

कई ऑपरेशन जारी खुफिया एजेंसियों द्वारा लगातार यह सूचना दी जा रही थी कि पीएम के दौरे से पहले आतंकी जम्मू शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते है। इस सूचना के बाद गुरूवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसेनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाको में सर्च ऑपरेशन चलाए। यह सर्च ऑपरेशन शुक्रवार तड़के तक जारे रहे और इसी ऑपरेशन के दौरान जम्मू के Bhatindi इलाके में CISF के जवानों को ले जा रही एक बस पर आंतकियो ने फायरिंग शुरू कर दी।

बारामुला में भी आतंकी ढेर उधर एक अन्य आतंकी मुठभेड बारामुला जिले में गुरुवार को हुई है। सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ अभी भी जारी है। सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर युसूफ कांतरू सहित चार आतंकवादी मार गिराए हैं।

J&K | Bus carrying 15 CISF personnel going for morning shift duties attacked by terrorists at about 4.25 hrs near Chaddha Camp in Jammu. CISF averted the terrorist attack, retaliated effectively, and forced the terrorists to run away: CISF officer

