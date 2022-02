Satna: वकील को नागरिक नहीं मानता सतना नगर निगम

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कानून की गलत व्याख्या की गई

सतना। सरकार ने भले ही जानकारी साझा करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर रखा है लेकिन नगर निगम सतना में न जाने ऐसा क्या है कि यहां जानकारी देने से बचने के लिये तमाम जायज-नाजायज हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है जिसमें एक आवेदक को यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि नागरिक की परिभाषा में वकील शामिल नहीं है। लिहाजा उसे जानकारी नहीं दी जा सकती है। इधर इस मामले को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने संज्ञान में लेते हुए कहा है कि नगर निगम के संबंधित अधिकारी की कार्यवाही गलत है। अगर आरटीआई आवेदक इस मसले पर शिकायत करता है तो नगर निगम के संंबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।

Satna Municipal Corporation does not consider lawyer as a citizen