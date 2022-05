satna: जारी हुई पंचायत चुनाव की अधिसूचना, पहले दिन 26 लोगों ने जिपं सदस्य के फार्म लिये

स्व. विधायक जुगुल के बेटे रैगांव उपचुनाव के दावेदार रहे पुष्पराज ने भी लिया नामांकन फार्म

Published: May 31, 2022 10:19:02 am

सतना. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम निर्वाचन 2022 के लिये जिला पंचायत सदस्य के 26 पद, जनपद पंचायत सदस्य के 191, ग्राम पंचायत के 695 सरपंच पद और 11826 पंच पदो के निर्वाचन की सूचना सोमवार 30 मई को जारी कर दी है। इसके साथ ही संबंधित सभी पदों के लिये नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का काम शुरू हो गया है। निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही पदो के आरक्षण की सूचना एवं मतदान केन्द्रो की सूची का प्रकाशन भी 30 मई को कर दिया गया है। पहले दिन जिला पंचायत सदस्य पद के लिये कुल 26 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये। इनमें रैगांव के पूर्व विधायक स्व. जुगुल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी ने भी वार्ड क्रमांक 1 से नामांकन पत्र प्राप्त किया है।

satna: notification of panchayat election issued, on the first day 26 people took zp member's forms