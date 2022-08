satna: 80 वर्षीय वृद्ध आदिवासी दंपति को कोरोना के बाद से नहीं मिल रहा खाद्यान्न

राशन दुकान से खाद्यान्न के लिए दर-दर ठोकर खा रहे आदिवासी

पात्र होने के बाद भी अफसरशाही नहीं बना रही है पात्रता पर्ची

सतना। मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में कई ऐसे मामले आए जो व्यवस्था पर न केवल प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहे थे बल्कि यह भी बता रहे थे कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 80 वर्षीय वृद्ध आदिवासी दंपति को कोरोना काल से राशन नहीं मिल रहा था। परेशान होकर आज वह कलेक्टर के पास पहुंचा। इसी तरह एक शिक्षक की उम्र का गलत आकलन कर उसका रिटायरमेंट तय करने जैसा मामला भी सामने आया। कलेक्टर ने इन मामलों को सुन इन्हें तत्काल राहत देने के निर्देश दिए। इस दौरान जिपं सीईओ सहित अन्य विभाग प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान 57 शिकायतें सुनी गईं।

satna: old tribal couple is not getting food grains since corona