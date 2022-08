satna: पालन बने नगर निगम के स्पीकर, कांग्रेस पार्षद की क्रास वोटिंग

हाईजैक कर भाजपा ने एक कांग्रेस पार्षद से डलवाया अपने पक्ष में वोट

पुलिस के सामने भाजपा के सुरक्षा घेरे में लाया गया कांग्रेस पार्षद

सतना। नगर निगम अध्यक्ष पद के लिये हुए कश्मकस भरे चुनाव में भाजपा अपनी सीट बचाने में सफल रही। भाजपा प्रत्याशी राजेश चतुर्वेदी 'पालन' ने कांग्रेस प्रत्याशी को 10 वोट से हरा कर अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भाजपा ने इस चुनाव के लिये कांग्रेस के एक पार्षद को 'हाईजैक' कर रखा था। वोटिंग के ठीक पहले उसे पुलिस के सामने से एक वाहन में निगम परिसर के अंदर तक लाया गया और दौड़ाते हुए मतदान कक्ष में ले गए। बाद में यही वोट कांग्रेस के पाले से जाता रहा। इस दौरान भाजपा पार्षदों को लेकर आए वाहन को अंदर जाने को लेकर कांग्रेस खेमे और भाजपा खेमे में कुछ देर के लिये झूमा झटकी भी हुई।

satna: Palan became the speaker of the municipal corporation