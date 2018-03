सतना-पन्ना 74 किमी रेल लाइन का शिलान्यास

सतना. सतना-पन्ना के बीच 919 करोड़ की लागत से 74 किमी. लम्बी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसका शिलान्यास गुरुवार शाम 4 बजे नागौद के अगोल ग्राउंड में आयोजित समारोह में रेल राज्यमंत्री राजेन गोहांई ने किया। रेल लाइन बिछाने का कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह रेल लाइन ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। 541 किमी लम्बी परियोजना के पूर्ण होते ही ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो खंड रेलमार्ग से जुड़ जाएंगे। अब 20 साल से अटके प्रोजेक्ट को तय समय पर पटरी पर लाने की चुनौती है।

शिलान्यास के दौरान रेल राज्यमंत्री गोहाई ने कहा, उन्हें मालूम है कि यह रेल लाइन यहां के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 541 में से 74 किमी. का काम आज शुरू हो रहा है। पन्ना तक के काम में थोड़ा समय और लगेगा। भूमि अधिग्रहण कुछ बाकी है। दिसंबर 2019 तक काम खत्म करने का लक्ष्य है। उन्होंंने बताया कि मप्र में 15 से 20 हजार करोड़ का काम चल रहा है । डीजल इंजन को देश से समाप्त करना चाहते हैं। उसकी जगह इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। पहले पैसों के अभाव में काम बंद था। अब हर राज्य, हर मंडल में काम चल रहे हैं। दोहरी, तिहरीकरण, विद्युतीकरण और नये स्टेशनों के निर्माण किया जा रहा है। एस्केलेटर और बायो टॉयलेट लगा रहे हैं। वैक्यूम टॉयलेट बनाने का काम भी जारी है।



सतना में बनेगा मेमो शेड

गोहाई ने बताया, आईआरसीटीसी को खान-पान सुविधा में सुधार का जिम्मा सौंपा गया है। मैकेनाइज सिस्टम पर जोर दे रहे हैं। लाइन पूरी बनने के बाद इस क्षेत्र में भी औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन दिखाई देंगे। मेमो शेड सतना में बनाने एजीएम से कहा गया है। सांसद गणेश सिंह ने सतना से मुम्बई ट्रेन की मांग की है, जिस पर विचार किया जाएगा। नए स्टेशनों के मामले में जीएम गिरीश पिल्लई और मुआवजा के मुद्दे पर कलेक्टर मुकेश शुक्ला से कहा, रिव्यू करना है तो करें। लेकिन किसी से अन्याय न हो।

यह रहा रेल मंत्री का पूरा भाषण

रेल राज्य मंत्री राजेन गोहाई ने कहा कि हिंदी अच्छी न बोल पाने पर कहा असम के लोग जैसी हिंदी बोलते है मैं भी वैसी ही बोल रहा हूं , व्याकरण मत ढूंढियेगा, अपना मान कर क्षमा करियेगा। यहां लोगों का स्नेह देख कर अभिभूत हूं । मैं समझ गया कि आप के लिए ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है । 541 में से 74 किमी का काम आज शुरू हो रहा है । पन्ना तक के काम मे थोड़ा समय और लगेगा , भूमि अधिग्रहण का काम कुछ बाकी है । दिसंबर 2019 तक काम खत्म करने का लक्ष्य लिया गया है। पहले गन्दगी के कारण स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आप खड़े नही होना चाहते थे। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के कारण अब स्टेशन भी साफ हो गए । पूरे देश मे डीजल इंजन को अब हम खत्म करना चाहते हैं ,इलेक्ट्रिफिकेशन चाहते हैं ,मंजूर कर दिया गया है ।

मप्र में 15 से 20 हजार करोड़ का काम चल रहा है । पहले पैसों के अभाव में ये सब ठंडा पड़ा था । हर राज्य ,हर मंडल में रेलवे के काम चल रहे हैं । दोहरी तिहरीकरण ,विद्युतीकरण ,नये स्टेशनों के निर्माण हो रहा है । एस्केलेटर लगा रहे हैं।।बायो टॉयलेट लगा रहे हैं ,अब वैक्यूम टॉयलेट बनाने का काम चल रहा है ।

आईआरसीटीसी को खानपान सुविधा में सुधार का जिम्मा सौंपा गया है । मैकेनाइज सिस्टम पर भी जोर दे रहे हैं ।ये लाइन पूरी होने के बाद इस क्षेत्र में औद्योगिक ,सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आप को देखने मिलेंगे ।

रेल से होने वाले परिवर्तन का लाभ जनता को जरूर मिलेगा । कलेक्टर को मुआवजा के मामले में दिए निर्देश । कहा अगर कुछ रिव्यू करना है तो करें लेकिन किसी के साथ अन्याय न हो । नए स्टेशनों के मामले में जीएम गिरीश पिल्लई देखें कि क्या संभावना है ।

सतना से मुम्बई ट्रेन की मांग सांसद ने की है , मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा ।सतना में मेमो शेड बनाने पर भी विचार होगा ,जीएम से कहा सतना में ही बनाइये । सांसद गणेश सिंह के दबाव के कारण ही आज ये लाइन का शिलान्यास संभव हुआ है । आप का दिया प्यार कभी नही भूलूंगा । सांसद सदैव क्षेत्र और जनता की चिंता करते रहते हैं । रेलवे में काम के लिए पैसे की कमी नही है । समय जरूर लगेगा काम मे । एक समय था मोदी के आने के पहले .... लेकिन अब देखिए कितनी तेजी से हाइवे ,एयर पोर्ट और रेलवे के काम चल रहे हैं । गरीबों के लिए योजनाएं आती है लेकिन क्रियान्वयन के समय घपलेबाजी का शिकार हो जाती हैं । लेकिन मोदी जी ने उसका भी इंतजाम कर दिया है कि गरीब को उसका हक मिले । वाजपेयी जी कुछ और समय रहते तो देश की तस्वीर बदलती,मोदी भी कुछ समय रहेंगे तो देश की तस्वीर बदलेगी । जनता का प्रेम मिलेगा तो हम बहुत कुछ करेंगे ।

