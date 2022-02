Satna: 5 करोड़ की सरकारी जमीन निजी करने के साजिशकर्ताओं पर पुलिस मेहरबान

तहसीलदार, एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर और आदेश के जरिये रचा था खेल

मैहर थाना पुलिस शिकायत के तीन माह बाद भी नहीं दर्ज कर सकी एफआईआर

Published: February 01, 2022 10:02:25 am

सतना. मैहर कस्बे में नेशनल हाइवे से लगी व्यावसायिक प्रयोजन की शासकीय नजूल जमीन जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये हैं उसे हड़पने के लिये दो लोगों ने तहसीलदार और एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर से न्यायालयीन आदेश पत्र बनाए। इसके आधार पर 2000 वर्ग फीट की जमीन स्वयं के नाम कराने की साजिश रची। लेकिन अधिकारियों की सजगता के कारण इनका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया और बेशकीमती शासकीय भूमि निजी स्वामित्व में जाने से बच गई। फर्जी न्यायालयीन पत्र और पीठासीन अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर करने के तहसीलदार ने साक्ष्य सहित थाना प्रभारी मैहर को पत्र लिखा। लेकिन ढाई माह बाद भी पुलिस इतने गंभीर मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकी है। यह हालात तब हैं जब मुख्यमंत्री जमीन माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन की बात अपनी हर कलेक्टर-कमिश्रर कांफ्रेंस में करते हैं।

Satna: Police merciful to the conspirators to privatize govt land