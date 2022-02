Satna: टेबलेट घोटाले की तैयारी, जिले भर के विद्यालयों में भेजे गये फिक्स कोटेशन

मंत्री चिटनिस के कार्यकाल में हो चुका है ग्रीन बोर्ड घोटाला

इसी तर्ज पर पीएस एसोसिएट को दिलाया जाना है आर्डर

पूरे प्रदेश भर में इस फर्म के लिए राजधानी से है संदेश

Published: February 04, 2022 09:56:20 am

सतना. स्कूल शिक्षा विभाग में एक बार फिर बड़े घोटाले की तैयारी कर ली गई है। विद्यार्थियों के लिये ऑन लाइन शैक्षणिक सामग्री की व्यापक उपलब्धता तथा शैक्षणिक मोबाइल एप के उपयोग की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्र संख्या के मान से विद्यालयों में टैबलेट खरीदने की अनुमति दी है। सतना जिले के 248 विद्यालयों में लगभग 500 टैबलेट खरीदे जाने हैं। यह खरीदी नियमानुसार विद्यालयों के प्राचार्यों को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के माध्यम से करनी है। लेकिन यहीं पर खेल कर दिया गया है। इसके लिये विद्यालयों में फिक्ट कोटेशन भेज दिये गये हैं और प्राचार्यों को कह दिया गया है कि खरीदी इसी आधार पर करनी है। फिक्सिंग का यह खेल जिले में भले ही बीईओ के माध्यम से किया जा रहा है लेकिन ऑफ दी रिकार्ड यह कहा जा रहा है कि मामला मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। वहीं से प्रदेश के सभी जिलों में फिक्स फर्म को काम देने संदेश दिया गया है। सतना जिले में 75 लाख की खरीदी की जाना है। इसी तरह का खेल तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस के कार्यकाल में ग्रीन बोर्ड के नाम पर किया गया था।

