satna: स्कूल मरम्मत के नाम पर मिले साढ़े 7 करोड़ रुपये में हेराफेरी

स्कूलों में आधा अधूरा काम करवा कर रकम गटकने का खेल शुरू

जिला पंचायत शिक्षा समिति की अध्यक्ष ने पकड़ा गड़बड़झाला

Satna: Rs 7.5 crore found rigged in the name of school repair