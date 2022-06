satna: बोले शिवराज- कमलनाथ के समय सिर्फ पैसा खाने के काम हुए

कांग्रेस प्रत्याशी की सोच स्मार्ट सिटी की राशि हजम करने की: शिवराज

सतना। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से महापौर प्रत्याशी योगेश ताम्रकार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी की सोच स्मार्ट सिटी की राशि हजम करने की है। हमने जांच परख कर समाजसेवी योगेश को टिकट दी है। वो गरीबों के लिये काम करेंगे। गरीबों के कल्याण का काम नगर निगम के माध्यम से ही होगा। इसलिये अच्छा महापौर बनाओ। अगर मेयर का पद कांग्रेस के हाथों गया तो सत्यानाश हो जाएगा।

satna: Said Shivraj- Kamal Nath's work was done only for eating money