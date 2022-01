Satna: कलेक्टर की क्लास में मिलेगी UPSC की निःशुल्क कोचिंग

कोरोना संक्रमण के कारण शुरू की ऑन लाइन क्लास

संक्रमण खत्म होते ही शुरू होगी ऑफ लाइन क्लास

नवाचारः कलेक्टर खुद भी बच्चों की लेंगे क्लास

Published: January 25, 2022 10:03:15 am

सतना. जिले के यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिये अच्छी खबर है कि कलेक्टर अनुराग वर्मा के प्रयासों से उनके लिये नि:शुल्क कोचिंग क्लास प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि उनकी मंशा ऑफ लाइन कोचिंग क्लास प्रारंभ करने की थी लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल इसे ऑन लाइन मोड में प्रारंभ किया गया है। संक्रमण समाप्त होते ही ऑफ लाइन क्लास प्रारंभ की जाएगी। जिसमें कलेक्टर तो खुद क्लास लेंगे ही साथ ही अन्य आईएएस अफसर भी क्लास में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस क्लास से जोड़ा जाएगा।

Satna: Students will get free UPSC coaching in collector's class