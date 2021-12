Satna: सरकारी गरीबों का साढ़े 5 करोड़ रुपये में नमकीन होता है स्वाद

जनवरी माह से जिले के गरीबों को एनीमिया से बचाने मिलेगा फोर्टीफाइड नमक

4.11 लाख कार्ड धारकों को बांटा जाएगा आयरन युक्त नमक

5.50 crore salt is being given free to the government poor