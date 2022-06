satna: जिला पंचायत की इन सीटों पर होगा महा मुकाबला

पंचायत चुनाव: जिपं सदस्य के लिये इस बार आधा दर्जन वार्ड रहेंगे 'हॉट सीट'

राजनीतिक घरानों के लड़ाके करेंगे जोर आजमाइश

सतना। इस बार के पंचायत चुनाव में अभी उस तरह की गहमा गहमी का माहौल जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन में नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह जिपं अध्यक्ष का पद एसटी आरक्षित होना मुख्य बताया जा रहा है। इस वजह से कई बड़े लड़ाके इस बार जिपं सदस्य के निर्वाचन में जो अध्यक्षी के दावेदार होते थे वे चुनाव से दूरी बना कर रखे हैं। लेकिन आधा दर्जन के लगभग जिला पंचायत के वार्ड ऐसे हैं जहां राजनीतिक घरानों के चेहरे मैदान में हैं या फिर बड़े नाम जो विधानसभा के लिये दावेदारी कर रहे थे वे यहां दांव आजमा रहे हैं। लिहाजा इन वार्डों में जिपं सदस्य का चुनाव अभी से 'हॉट सीट' बन गया है और मुकाबला रोचक होने से सभी की नजरें इधर हो गई हैं।

