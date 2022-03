Satna: इस बार भाजपा एक नंबर में लेगी चंदा, लक्ष्य भी चार गुना बढ़ाया

पांच हजार से ऊपर की राशि चेक के माध्यम से ही ली जाएगी

आजीवन सहयोग निधि इस बार समर्पण निधि का दिया नाम

इस बार बूथ लेबल के कार्यकर्ताओं से भी ली जाएगी राशि

छोटी राशि के नये कूपन इस बार किये गए शामिल

सतना. हर साल अपने कार्यकर्ताओं से आजीवन सहयोग निधि लेने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार इसे 'समर्पण निधि' के नाम से ले रही है। नाम बदलने के संबंध में बताया जा रहा है कि भाजपा के पितृ पुरुषों में शामिल कुशाभाऊ ठाकरे का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। लिहाजा इस बार की निधि उन्हें समर्पित है इसलिये इसका नाम समर्पण निधि कहा गया है। समर्पण निधि के लिए भाजपा ने लक्ष्य भी बहुत ज्यादा रखा है। प्रदेश स्तर से सतना जिले को जो लक्ष्य दिया गया है उसके अनुसार यह राशि गत वर्ष से 4 गुना से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 5000 रुपये से ऊपर की राशि का जो चंदा इस बार लिया जाएगा वह एक नंबर में होगा अर्थात चेक से ही यह राशि ली जानी है। 15 मार्च लक्ष्य पूरा करने आखिरी तारीख तय की गई है।

Satna: This time BJP will take donation by check, target also increase