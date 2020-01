सतना कोर्ट परिसर में महिला वकील की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, देखें दो युवतियों ने कैसे बोला हमला

सतना. कोर्ट परिसर पहुंची दो युवतियों ने एक ममहिला अधिवक्ता पर हमला कर दिया। मंगलवार की दोपहर हुई घटना के दौरान शोर हुआ तो आसपास मौजूद अधिवक्ता जुट गए। मौके से ही पुलिस को खबर दी गई इसके बाद मामला थाने पहुंच गया।

जानकारी मिली है कि अधिवक्ता बेबी वर्मा अपने चेम्बर में काम कर रही थीं। तभी अंकिता चौधरी और अल्का चौधरी नाम की युवतियों वहां पहुंचीं और विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी। देेखते ही देखते कोर्ट परिसर में हंगामे का माहौल हो गई।

साथी अधिवक्ताओं की मदद से जब बेबी थाने पहुंची तो उन्होंने पुलिस के पास लिखित आवेदन दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने युवतियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 323,324,506, 34 के तहत मामला कायम कर लिया है। युवतियों का कहना था कि एक दिन पहले बेबी उनके पास धमकाने आई थीं। इसी के चलते उन्होंने मारपीट कर दी।

दोनों युवतियों को साथी वकीलों ने भी पीटा

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सतना में कोर्ट परिसर में दो युवतियां महिला वकील की पिटाई कर रही है। मारपीट के बाद यहां हंगामाई हालात निर्मित हो गए थे। साथी वकीलों ने भी महिला को बचाने के लिए दोनों युवतियों को जमकर पीटा था। आनन-फानन में मामला सिविल लाइन थाने पहुंचा। महिला वकील बेबी के समर्थन में वकील सिविल लाइन थाने पहुंच गए थे। दोनों युवतियों के खिलाफ न्ययालय परिसर में विवाद की शिकायत की गई है।

#WATCH MP: A scuffle breaks out between 2 women including a lawyer&a male lawyer in Satna y'day. ASP says "The brawl occurred between 2 women,a notarized lawyer&a local. They had differences from past&on that, the scuffle broke out. Case registered,further investigation underway" pic.twitter.com/FHhwIozG6r