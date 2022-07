satna: जिला पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने तोड़ी वंशबेल, नये चेहरों पर मुहर

जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में राजनीति के कई गढ़ धराशायी हुए तो कई चेहरे नई सल्तनत बनाने को तैयार

जनपद सदस्यों के परिणाम घोषणा के बाद अब अध्यक्ष के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुई, जाने परिणाम

सतना। इस बार के जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में जनता ने अजब गजब के संदेश दिये हैं। इस बार जिस तरीके से मतदाताओं ने मतदान कर जिला पंचायत प्रत्याशियों के नये चेहरों पर विश्वास जताया है और पुराने चेहरों को नकारा है वे आगामी विधानसभा चुनावों के लिये सबक हो सकते हैं। लेकिन सारणीकरण के बाद जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें राजनीति के कई धुरंधर और नामी चेहरे दौड़ से बाहर हो चुके हैं तो कई चेहरे ऐसे सामने आए हैं जो भविष्य की नई राजनीति के पोस्टर बनेंगे।

satna: Voters broke the dynasty in the district panchayat elections, stamp on new faces