satna: जिस सड़क से रोज गुजरते हैं जिले के मुखिया वही सड़क बनी गैराज

फुटपाथ सहित सड़क के हिस्से में मैकेनिक करते हैं वाहन सुधार

राहगीरों को भी चलने की नहीं बची जगह, सड़क पर भी निर्बाध यातायात प्रभावित

सतना। सिविल लाइन चौराहे से लेकर धवारी चौक तक की सड़क जिसे स्काटलैण्ड रोड के नाम से भी जाना जाता है इन दिनों सड़क कम गैराज ज्यादा नजर आती है। यहां खुली मोटर मैकेनिकों की दुकानों में कोई जोर न होने से ज्यादातर वाहन इस रोड के फुटपाथ और सड़क के हिस्से में खड़े कर दिये जाते हैं और यहीं उनका सुधार होता रहता है। जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत तो होती ही है सड़क पर आसानी से वाहन भी नहीं गुजर पाते हैं। यह हालात तब हैं जब इस सड़क पर जिले के मुखिया कलेक्टर सहित सभी आला अधिकारियों का प्रतिदिन आना जाना होता है।

The road through which the head of the district passes every day, the same road became a garage