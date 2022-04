बदन झुलसाने वाली गर्मी में तप रहे स्कूल जाने वाले नौनिहाल

जिला प्रशासन से स्कूलों की टाइमिंग बदलने अभिभावकों ने की मांग

Published: April 06, 2022 09:56:44 am

सतना. इस साल गर्मी रिकार्ड तोड़ने को आमादा है। दिन का तापमान लगातार एक सप्ताह से सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। सुबह से ही सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में छोटे बच्चों को स्कूलों में दूसरी शिफ्ट में भी बुलाया जा रहा है। स्कूलों में पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से बच्चों की हालत खराब हो रही है। ऐसे में अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विद्यालयों का समय बदला जाए और सुबह की शिफ्ट ही चालू रखी जाए।

School children getting scorched in the heat wave