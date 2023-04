sidhi: जिले के डेढ़ दर्जन गांवों में कृषि भूमि की 25 फ ीसदी बढ़ी कीमत

जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम वसुधा, बंजारी, मौहरिया कला तथा कुचवाही में जमीन खरीदना पड़ेगा महंगा

-अन्य गांवों में 15 से 20 फ ीसदी तक हुई है बढ़ोत्तरी

-चुरहट तहसील के लहिया, कुसमी के पोड़ी तथा मझौली तहसील के दियाडोल, दादर, गिजवार व छुही गांव की कृषि भूमि की कीमत में 25 प्रतिशत की बृद्धि

