sidhi: कृषि विभाग में 63 प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों के पद रिक्त

किसानों को नहीं मिल पा रही योजनाओं की जानकारी

-उपसंचालक सहित सहायक संचालकों के सभी पद रिक्त

-वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के 10 में से 9 पद पड़े हैं रिक्त

-ज्यादातर गांवों में किसानों को नहीं जानकारी, कौन है ग्रामसेवक

