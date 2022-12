SIDHI: सीएम राइज स्कूलों में नहीं विकसित हो पाई व्यवस्थाएं

पुराने परिसर में संचालन के कारण बिगड़ रही व्यवस्था

-वाहन व्यवस्था, स्विमिंग पूल, ग्राउंड आदि के सुविधाओं की दरकार

-आधा शैक्षणिक सत्र बीता, नहीं हो पाई स्कूल बसों के टेंडर की कार्रवाई

-शासन के आदेश को तबज्जो नहीं दे रहे जिम्मेदार

-पैदल या स्वयं के वाहन की व्यवस्था बनाकर सीएम राइज के बच्चे पहुंच रहे स्कूल

SIDHI: Arrangements could not be developed in CM Rise schools