sidhi: शिविर लगा धर्म परिवर्तन के लिए दे रहे थे प्रलोभन, चार गिरफ्तार

Submitted by:

एक सैकड़ा से अधिक लोंगो को धर्म परिवर्तन के लिए किया गया था तैयार

-आरोपियों में एक उत्तर प्रदेश, दो सिंगरौली के व एक सीधी जिले का शामिल

-हर शुक्रवार को आयोजित की जा रही थी प्रार्थना सभा

-बहरी थानांतर्गत नकझर कला गांव का मामला

sidhi: camps were held for giving inducements for religious conversion