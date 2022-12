sidhi: इस शैक्षणिक सत्र में भी बच्चों को नहीं मिल पायेगा यूनिफार्म

कक्षा 5वीं, 8वीं के बच्चो को यूनिफार्म के लिए खातों में भेजी जाएगी राशि, शेष कक्षाओं के बच्चों को स्व सहायता समूह बनाकर देंगे यूनिफ ार्म

-निर्णय लेने में ही बीत गया आधा शैक्षणिक सत्र, अब तैयार हो सकी कार्य योजना

-प्रारंभिक प्रक्रिया में ही बीत जाएगा साल का पहला माह, इसके बाद यूनिफार्म सिलकर तैयार करने के लिए निर्धारित की गई 60 दिवस की समयसीमा

-दो वर्ष से स्कूली बच्चों को नहीं हो पाया है यूनिफ ार्म वितरण, रंग बिरंगे कपड़ो में स्कूल पहुंच रहे बच्चे

