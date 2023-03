sidhi: प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से चमकेगी किसानों की किस्मत

Submitted by:

40 हजार से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेंगी सिंचाई सुविधा

-जिले में आधा दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित

-पुरानी योजनाओं का भी हो रहा विस्तार

-सिंचाई सुविधा मिलने से खेती बनेगी लाभ का धंधा

-प्रस्तावित सिचाईं परियोजनाओं एवं उनकी स्थिति पर एक नजर

