sidhi: जिले की चालीस फीसदी प्राथमिक-माध्यमिक शालाओं में नहीं हो पाया बिजली कनेक्शन

75 फीसदी स्कूलों में बिजली कनेक्शन हेतु विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है राशि

-कनेक्शन को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी

-बिजली कनेक्शन नहीं होने से प्रभावित हो रहीं विद्यालयीन व्यवस्थाएं

