sidhi: एक दशक बाद भी शहर की नवीन कॉलोनियों में नहीं हो पाया सुविधाओं का विस्तार

बिजली, पानी, सडक़ और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं का टोंटा

-पिछले एक दशक में एक दर्जन से अधिक कॉलोनियां हो चुकी हैं विकसित

-ग्रामीण अंचल से आकर शहर में घर बनाकर रहने वाले लोंगों को नहीं मिल पा रही शहरी सुविधाएं

