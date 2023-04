sidhi: नगर पालिका का विस्तार, 23 गांवों के जुडऩे से दो गुना हो जाएगा नगरपालिका का क्षेत्रफल

नपा में शामिल करने वाले चिन्हित गांवों का कुल क्षेत्रफ ल 4244 हेक्टेयर

-अभी 15 वर्ग किमी क्षेत्र में है नगरपालिका की सीमा

-नगरपालिका सीधी के विस्तार की जारी हो चुकी है अधिसूचना

-जुडऩे वाले गांवों से मांगी गई है दावा आपत्ति

