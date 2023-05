sidhi: पहले आधार अपडेट कराने में परेशानी, फि र फ ार्म भरने में, अब डीबीटी सक्रिय कराने होना पड़ रहा परेशान

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने परेशान हो रही महिलाएं

-योजना के तहत ऑनलाइन प्रविष्ट किये गए 22 हजार 350 महिलाओं के बैंक खाते से लिंक नहीं हो पाए आधार कार्ड

-23 हजार 984 महिलाओं के आधार में डीबीटी सक्रिय नहीं

-अवकाश के दिनों में बैंकों में कार्य होने के बाद भी आधार में डीबीटी सक्रिय करने व बैंक खाते से आधार लिंक कराये जाने का कार्य अधर में

-अब एक दिन का शेष बचा है समय, बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होने व आधार में डीबीटी सक्रिय नहीं होने पर योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगी पात्र महिलाएं

