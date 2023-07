sidhi: बारिश के बाद मुहल्लों में सड़ांध मार रहा कचरा, जिम्मेदार बेखबर

Submitted by:

कचरे के ढेर में पनप रही बीमारी, संक्रमण का खतरा, मुख्य मार्गों के किनारे कचरे के लगे ढेर, समय पर नहीं हो रहा उठाव

sidhi: Garbage rotting in localities after rain, oblivious to responsi