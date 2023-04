sidhi: हनुमान जयंती आज, आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम

Submitted by:

शहर में निकाली जाएगी वीर हनुमान की भव्य शोभा यात्रा

-शोभा यात्रा के झांकियों का होगा प्रदर्शन, बाहर से बुलाये गए कलाकार

-सोनांचल सेवा समिति द्वारा हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन की तैयारी

sidhi: Hanuman Jayanti today, various programs will be organized