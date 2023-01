sidhi: कोहरे के आगोश में रही नए साल की सुबह, शीतलहर से कंपकपाया जिला

दिनभर नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन, बढ़ी ठंड से लोगो की दिनचर्या प्रभावित

-मंदिरों में माथा टेकने उमड़ी भीड़, पूजा अर्चना के साथ लोंगो ने की नए साल की शुरुआत

-होटल रेस्टोरेंट में न्यू ईयर की चलती रही पार्टी

sidhi: new year's morning in the lap of fog, cold wave shook the distr