sidhi: हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर नहीं लगाम

40 फ ीसदी वाहन चल रहे निर्धारित सीमा से ज्यादा स्पीड

-इंटर सेप्टर वाहन से गति नियंत्रण पर शुरू हुई कार्रवाई

-आधा सैकड़ा से अधिक वाहनों पर यातायात पुलिस ने की कार्रवाई

sidhi: no control on the speed of vehicles on the highway