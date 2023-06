sidhi: 1600 स्कूलों में से महज 716 में शुरू हो पाई वाटर सप्लाई की सुविधा

Submitted by:

करोड़ो खर्च, फिर भी स्कूलों में नहीं बन पा रही रनिंग वाटर की सुविधा

-जलजीवन मिशन के तहत स्कूलों में रनिंग वाटर सुविधा बहाल करने पानी की तरह बहाया गया पैसा

-कहीं मोटर खराब तो कही अन्य तकनीकी समस्या से नहीं हो पा रही पानी की सप्लाई

-पीएचई की रिपोर्ट के बाद विभागीय सर्वे में खुलासा

sidhi: out of 1600 schools only 716 started water supply facility