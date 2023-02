sidhi: डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों में मापदंडों की अनदेखी

Submitted by:

एक दर्जन वाहनों में से किसी में नहीं लगे हैं मेडिकल वेस्ट व सेनेटरी पेड के बॉक्स

-सूखा और गीला कचरा के साथ ही मेडिकल वेस्ट व घरेलू हानिकारक कचरा, सेनेटरी पैड डालना बनी मजबूरी

-मापदंडों की अनदेखी का स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग पर पड़ेगा असर

sidhi: parameters ignored in door to door garbage collection vehicles