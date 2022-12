sidhi: यहां बदहाल हैं पार्क, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

पार्क के लिए चिन्हित भू-खंड में घास फंूस व झाडिय़ों का अंबार

-ठंडे बस्ते में डाल दिया गया शहर के खाली शासकीय भूखंडों में पार्क निर्माण का मामला

-शहर में गिनती के पार्क, बच्चों को नहीं मिल रही खेलने की जगह

-पूर्व कलेक्टर द्वारा शहर के खाली प्लाटों में पार्क निर्माण की शुरू की गई थी पहल

-अतिक्रमण व कचरे से पटे शहर के खाली पड़े शासकीय भू-खंड

sidhi: Parks are in bad shape here, not taking care of responsibility