sidhi: बसों में लुट रहे मुसाफिर, 35 किमी दूरी का किराया वसूल रहे 80 रुपये

सीधी से मऊगंज व अमिलिया का किराया वसूली में मनमानी जारी

-निर्धारित किराए से दो गुना हो रही किराया वसूली

-टिकट में नहीं दर्शाया जा रहा किराया व दूरी, बसों में नहीं चस्पा की गई है किराया सूची

