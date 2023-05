sidhi: सीएमओ के विरूद्ध लामबंद हुए नगर सरकार के प्रतिनिधि

अध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्षदों का आरोप, पीआईसी के निर्णयों का सीएमओ द्वारा नहीं किया जा रहा पालन

-कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर से मिला प्रतिनिधि मंडल, सौंपा ज्ञापन

-परिषद की अवहेलना करने का लगाया आरोप, नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी

sidhi: representatives of the city government mobilized against the CM