sidhi: एसडीएम का आदेश सिफ र, संविदाकार ने पूरी तरह जाम कर दिया मार्ग

Submitted by:

शहर के गोपाल दास मार्ग का मामला

-सूखा नाले में नवनिर्मित पुल के एप्रोच रोड निर्माण को लेकर बड़े वाहनों का आवागमन किया गया था प्रतिबंधित

-दक्षिण करौंदिया मुहल्ला वासियों को बाजार आने जाने में हो रही परेशानी

-मिट्टी का ढेर लगाकर मार्ग किया गया पूरी तरह से बाधित, बाइक तो दूर पैदल तक निकलना हुआ मुश्किल

sidhi: SDM's order only, the contractor completely blocked the road