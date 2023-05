sidhi: अभियान में झोंकी ताकत, फिर भी 40 फीसदी शिकायतों का ही हो पाया निराकरण

सीएम हेल्प लाइन अभी भी चार हजार से अधिक शिकायतें पड़ी हैं लंबित

-मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण में शत-प्रतिशत लंबित शिकायतों का करना था निराकरण

-लंबित शिकायतों के मामले में जिले के टॉप-10 विभागों की जानकारी

sidhi: Strong force in the campaign, yet only 40 percent complaints co