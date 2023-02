sidhi: पार्क के लिए चिन्हित शहर के भूखंड पड़े वीरान

चिन्हित भू-खंडों में पार्क निर्माण की कवायद नहीं कर पा रहे नगर पालिका के जिम्मेदार

-शहर में सीमित संख्या में पार्क, बच्चों को खेलने कूदने के लिए नहीं मिल रही जगह

-अभी तक दो भूखंड किये जा चुके हैं पार्क के लिए चिन्हांकित

-पूर्व में चिन्हांकित भू खंडों को भी नहीं किया जा सका विकसित

sidhi: the city plots marked for the park are lying deserted