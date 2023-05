sidhi: औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जमीन चिन्हांकन तो हुआ पर आवंटन का मामला अधर में

जिले में तीन अलग-अलग जगह चिन्हांकित की गई है भूमि, तहसील व एसडीएम कार्यालय में लटकी फ ाइल

-पांच वर्षों की कवायद में जमीन चिन्हांकन तक पहुंचा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का मामला

-जिले में औद्योगिक क्षेत्र न होने से नहीं हो पा रही उद्योगों की स्थापना

-श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रहा रोजगार, नहीं थम रहा पलायन

sidhi: The land has been identified to set up an industrial area, but