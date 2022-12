sidhi: आधा रेलवे ट्रैक तैयार होने के बाद रेलवे बोर्ड को लगा झटका

कटनी-चोपन रेलवे लाइन में संजय दुबरी अभयारण्य अंतर्गत रेलवे लाइन के दोहरी करण की नहीं मिली अनुमति

-बाघ सहित वन्य प्राणियों के जीवन पर खतरे के साथ ही काटे जाने थे हजारों पेंड़

-केंद्रीय वन्यप्राणी बोर्ड ने रेल लाइन दोहरी करण के प्रस्ताव को किया नामंजूर

sidhi: The railway board got a shock after half the railway track was