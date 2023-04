sidhi: पहाड़ का सीना चीरकर बनाया जाएगा सडक़ मार्ग

साढ़े आठ करोड़ की लागत से बनेगी 5.62 किमी लंबी सडक़

-रामपुर नैकिन जनपद के केहेजुआ पहाड़ को काटकर होगा सडक़ मार्ग का निर्माण

-अमिलहा से बड़ेसर पहुंच मार्ग का लोकनिर्माण विभाग करेगा निर्माण

-खड्डी अंचल के एक दर्जन गांव के लोगों को जनपद मुख्यालय के लिए चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

sidhi: The road will be made by ripping the chest of the mountain