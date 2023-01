sidhi: पहाड़ का सीना चीरकर बेलहा बांध में पहुंचाया जाएगा बिजौर नदी का पानी

सिंचाई बांध के पुनर्भरण हेतु जिला प्रशासन की अभिनव पहल

-375 मीटर लंबी बनाई जाएगी सुरंग, निजी भूमि पर अंडर ग्राउंड बनाई गई है नहर

-9 करोड़ रुपये का है पूरा प्रोजेक्ट

-मझौली जनपद के 15 गांव के 10 हजार किसानों की 875 हेक्टेयर भूमि होगी सींचित

sidhi: The water of the Bijaur river will be transported to the Belha