sidhi: जितना लक्ष्य उतने आवेदन ही नहीं आये

जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का निकला दम

-उद्योगों की स्थापना के लिए एक से पचास लाख रुपये तक योजना में है ऋ ण का प्रावधान

-चालू वर्ष में 1600 प्रकरणों का लक्ष्य, आवेदन आये महज 469, 191 प्रकरण विभिन्न बैंकों द्वारा किये जा चुके हैं स्वीकृत

sidhi: There were not as many applications as the target